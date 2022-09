Kim Jong Un diz que nunca abandonará armas nucleares necessárias para conter EUA

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que seu país nunca abandonará as armas nucleares e mísseis necessários para combater os Estados Unidos, que ele acusa de comandar uma campanha de pressão para enfraquecer as defesas do Norte e, eventualmente, derrubar seu governo.

Continua depois da publicidade

A mídia estatal disse na sexta-feira, 9, conforme horário local, que Kim fez os comentários durante um discurso no parlamento da Coreia do Norte na quinta-feira, 8, onde os membros também aprovaram uma lei que autoriza os militares norte-coreanos a executar “automaticamente” ataques nucleares contra forças inimigas se sua liderança for atacada.

Ele também criticou a rival Coreia do Sul por seus planos de expandir suas capacidades convencionais de ataque e reviver exercícios militares em larga escala com os Estados Unidos para combater as crescentes ameaças do Norte, descrevendo-os como uma ação militar “perigosa” que aumenta as tensões.

Nos últimos meses, Kim fez ameaças cada vez mais provocativas de conflito nuclear contra os EUA e seus aliados na Ásia, também alertando que seu país usaria proativamente suas armas nucleares quando ameaçado. Seus últimos comentários destacaram a crescente animosidade na região à medida que ele acelera a expansão de seu programa de armas e mísseis nucleares.

Continua depois da publicidade

O líder também abordou questões domésticas em seu discurso, dizendo que a Coreia do Norte iniciaria seu lançamento há muito adiado de vacinas para a covid-19 em novembro. Ele não especificou quantas doses seriam, de onde viriam ou como seriam administradas em sua população de 26 milhões de pessoas.

A GAVI, a organização sem fins lucrativos que administra o programa de distribuição COVAX, apoiado pela ONU, disse em junho que entendeu que a Coreia do Norte aceitou uma oferta de vacinas da China. Na época, a GAVI disse que os detalhes da oferta não eram claros.

Associated Press

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].