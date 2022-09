Na Paulista, Eduardo Bolsonaro chama Lula de 'bêbado'

Por Estadão - Estadão 14

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Em discurso na Avenida Paulista, o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), voltou a fazer críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A gente não vai botar um bêbado para nos comandar de novo”, disse o parlamentar.

Continua depois da publicidade

O deputado também reafirmou a confiança na reeleição de seu pai, e agradeceu a presença da população nos atos convocados pelo governo. Eduardo afirmou que foi com a ajuda do povo que seu pai, o candidato mais “esculhambado, humilhado e feito de chacota” foi eleito.

Em outro carro na avenida, o deputado federal Marco Feliciano (PL) afirmou que o Brasil ainda tem dono. “Esse país tem dono ainda. Supremo é só o povo que está aqui. Defendo a família tradicional. Nossa bandeira jamais será vermelha com a bênção de Deus”, disse.

Dispersão

Continua depois da publicidade

Apoiadores do presidente já se dispersaram do ato de 7 de setembro, promovido em prol à reeleição do presidente na Avenida Paulista, em São Paulo. Na tarde desta quarta-feira, 7, milhares se reuniram nas 18 quadras da avenida, no trecho da Avenida Brigadeiro Luís Antonio até a rua da Consolação, desde às 14h.

Manifestantes carregavam cartazes e faixas com frases contra o Supremo Tribunal Federal, pedindo para as Forças Armadas serem acionadas e de apoio ao presidente. Nos discursos, predominaram os ataques ao ministro Alexandre de Moraes do STF, as menções religiosas e à defesa da liberdade. O hino nacional, o hino da independência e o jingle de Bolsonaro foram entoados diversas vezes ao longo do ato.

Matheus Silva, João Scheller e Isadora Duarte

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].