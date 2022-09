Ferrari revela pintura especial para o GP da Itália de Fórmula 1

Por Estadão - Estadão 8

O vermelho vai dividir as atenções com o amarelo na Ferrari no fim de semana. Nesta quarta-feira, a equipe italiana revelou uma pintura especial para o carro no GP da Itália de Fórmula 1, quando o time vai correr em casa, diante da fanática torcida italiana. A pintura é uma celebração dos 75 anos de história da Ferrari.

O amarelo é uma referência ao início da empresa, quando era essa a cor predominante. No tradicional Circuito de Monza, os fãs da Ferrari vão poder ver o amarelo em destaque nas asas dianteira e traseira, nos números de identificação do carro e na “barbatana”, trecho anterior à asa traseira.

Os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. vão vestir macacões totalmente amarelos, com vermelho apenas na marca dos patrocinadores. Além disso, os boxes e o centro de hospitalidade da Ferrari em Monza serão predominantemente amarelos.

A equipe considera o amarelo a sua segunda cor por representar a cidade de Modena, onde a Ferrari surgiu. O amarelo também está presente no fundo da famosa imagem do cavalo, que é o logotipo da empresa. O GP também terá caráter festivo por marcar os 100 anos do Circuito de Monza.

Em situação difícil no campeonato, a Ferrari busca voltar a vencer diante dos seus torcedores, o que não acontece desde 2019, quando Leclerc chegou na frente. O monegasco é o vice-líder do campeonato, com 201 pontos, contra 310 do holandês Max Verstappen, da Red Bull.

