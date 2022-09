Ex-aliada de Bolsonaro, Soraya critica 7 de setembro com viés eleitoreiro

Por Estadão - Estadão 12

A candidata à presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, publicou na manhã desta quarta-feira, 7, um vídeo em que critica a transformação do bicentenário da Independência do Brasil e dos símbolos nacionais em pautas eleitoreiras.

“Hoje eu estou vestida de amarelo, uma das cores da nossa bandeira, a cor que significa prosperidade e riqueza, muito diferente do que a gente está vendo pelos quatro cantos do País, que é fome, desalento, desemprego, desespero. Pior do que o ódio, é o medo que estão tentando plantar em nós. Nada de medo, vamos juntos todos, porque o Brasil é nosso, as cores são nossas, a bandeira é nossa”, afirmou a senadora no trecho.

“Não podemos admitir que sequestrem os nossos símbolos, e nossa esperança. Nem que façam do Dia da Independência uma data eleitoreira. A bandeira é nossa!”, escreveu na legenda que acompanha o vídeo .

