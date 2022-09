Lays vence o MasterChef Brasil 9

Por Estadão - Estadão 6

A nona edição do MasterChef chegou ao final na madrugada desta quarta-feira, 7. Depois de 16 episódios, Lays se consagrou como vencedora em uma disputa acirrada contra Fernanda, vinda da repescagem.

No último episódio, como é de praxe, as cozinheiras amadoras foram desafiadas a fazer um menu completo – com entrada, prato principal e sobremesa – que traduza suas trajetórias e visões da gastronomia.

No cardápio campeão, entrada de vieira no beurre blanc de dashi com crocante de arroz e caviar; lagosta com creme de cenoura, cogumelos e milho, em homenagem ao pai; e sorvete de cumaru e missô com farofa de semente de coentro e castanhas e framboesas.

Esse menu, escolhido pela própria vencedora, bateu o cardápio de Fernanda. Ela, que ficou em segundo lugar na disputa, apresentou vieiras com caldo de flor de clítória e farofa de pistache, castanha e raspas de limão siciliano; legumes na brasa com farofa negra e caldo de carne; e sopa de frutas vermelhas com quenelle de baunilha, raspas de limão e tuille.

Como foi a final do ‘MasterChef’?

Assim como na final do MasterChef do ano passado, tudo foi gravado previamente — até mesmo o anúncio do vencedor em si. Isso, como aconteceu em 2021, tira bastante peso emocional da final. Por outro lado, deixa a “história” do programa mais linear e interessante.

Além disso, curioso como o programa pesou na edição ao mostrar reações contrárias à Fernanda, com especial destaque para as caras, bocas e comentários do participante Rafael. Ficou um clima estranho. Precisava dar voz às pessoas de fora da competição final?

De resto, na execução dos pratos, pouca emoção, como sempre acontece nas finais. Enquanto os outros episódios pesam na presença do relógio e da criatividade, o programa derradeiro sempre apresenta menus que os participantes pensam previamente.

Mas tudo bem. Mais uma final pra conta do programa, no ar desde 2014. Desta vez, como prêmio, além do troféu, a campeã levou para casa um prêmio de R$ 300 mil, um carro, quarenta produtos de cozinha, um home bar completo, um curso de mixologia e, por fim, um curso completo na Le Cordon Bleu. Já a segunda colocada levou um curso de pâtisserie.

