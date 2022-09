No Rio, bolsonaristas fazem instalações contra ministros do STF no 7 de setembro

Por Estadão - Estadão 14

Um dos pontos mais badalados da manifestação bolsonaristas neste 7 de setembro na orla da praia de Copacabana, no Rio, eram duas instalações contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Dois homens fantasiados de toga com máscaras dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes se alternavam entre uma cela improvisado com canos de PVC e um posto de vigilância com a inscrição “cadeia pública suplemão”.

Os dois homens, que não se identificaram, chegavam a pedir contribuições dos manifestantes para arcar com os custos das intervenções.

Na cela de PVC, o homem fantasiado de Alexandre de Moraes punha o rosto entre as grande para tirar selfies com os manifestantes. Ao lado, numa banqueta, ele tinha um jogo de xadrez montado em alusão ao jogo da política.

Essas são só algumas das manifestações contra o STF neste 7 de setembro bolsonarista.

A todo instante surgem cartazes empunhados por manifestantes contra a Suprema Corte. Uma delas trazia a inscrição “O diabo veste toga” , trocadilho com o nome do filme O Diabo Veste Prada.

Gabriel Vasconcelos

Estadao Conteudo

