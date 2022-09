No 7 de setembro, Lula pede que apoiadores compartilhem fotos fazendo o 'L'

Por Estadão - Estadão 4

Apesar de não ter agenda pública nesta quarta-feira, 7 de setembro, o candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, convocou apoiadores pelo Brasil a compartilharem fotos nas redes sociais em defesa da sua candidatura.

“Com Lula pelo Brasil, faz o L e vem! Compartilha sua foto e conta pra gente de que cidade você vai votar 13 #EquipeLula”, escreveu no Twitter.

A ideia é demonstrar força e apoio nas redes sociais.

Mais cedo, ele postou um vídeo celebrando a independência do Brasil, com bandeiras do País e ao som do hino nacional.

Aconselhado por aliados, o ex-presidente da República decidiu permanecer em casa nesta quarta para não medir forças com o seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que aposta no 7 de setembro para se alavancar politicamente em manifestações pró-governo.

Giordanna Neves

Estadao Conteudo

