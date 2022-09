Leila prega 'manutenção de trabalho' no Palmeiras após eliminação na Libertadores

Por Estadão - Estadão 8

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez questão de enaltecer a atuação dos jogadores em campo e dos torcedores nas arquibancadas apesar da eliminação do time da Copa Libertadores, na terça-feira, no Allianz Parque. A equipe abriu 2 a 0, mas teve o zagueiro Murilo expulso e viu o Athletico-PR empatar a partida e levar a vaga.

“Tentamos, lutamos. Nossos jogadores foram incansáveis. A nossa torcida fez uma festa maravilhosa, mas dessa vez não foi possível. Como presidente de um clube da grandeza do Palmeiras, precisamos estar preparados para os momentos difíceis também. Vamos continuar trabalhando, nessa direção e agora focar no Campeonato Brasileiro”, disse Leila, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Ela é atualmente a quinta mulher mais rica do Brasil e ostenta a 45ª maior fortuna do País, de acordo com a Forbes, revista especializada em negócios e economia. Segundo a publicação, a empresária de 57 anos é dona de um patrimônio avaliado em R$ 7,2 bilhões.

Através da Crefisa, a empresária patrocina o Palmeiras desde 2015. Ela venceu as eleições no clube no fim do ano passado e está em seu primeiro ano de mandato.

O tricampeão da Libertadores buscava mais uma decisão continental, depois de ter batido Santos e Flamengo nos últimos anos. Agora, o Palmeiras foca todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O time lidera a tabela, com 51 pontos, à frente do Flamengo, que tem 44. Logo abaixo, vem Corinthians e Internacional, ambos com 43. A equipe de Abel Ferreira volta a campo no sábado, em casa, contra o lanterna Juventude, às 21h.

