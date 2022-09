Brasil tem 79,22% da população com esquema vacinal anticovid completo

Por Estadão - Estadão 1

O Brasil tem 170.186.128 pessoas, ou 79,22% da população, com o ciclo vacinal contra a covid-19 completo.

A contagem é do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Confira os dados sobre a pandemia do coronavírus e sobre o ritmo de imunização no menu Indicadores, no topo do terminal Broadcast, em Covid-19.

São 180.827.513 pessoas que receberam a primeira dose, 84,17% da população.

No País, 102.781.006 pessoas tomaram a terceira dose e 28.474.611, a quarta. Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 321.307 doses adicionais (3 e 4). (Equipe AE)

Estadao Conteudo

