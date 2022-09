Representante da UE fala em menor otimismo sobre acordo nuclear do Irã

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell afirmou nesta segunda-feira, 5, estar “menos otimista” sobre a perspectiva de fechar logo um novo acordo sobre o programa nuclear do Irã com potências. Durante entrevista coletiva, ele disse que continua a manter consultas com todos os envolvidos, “particularmente com os Estados Unidos”, mas também comentou que houve um afastamento recente nas posições entre as partes.

Continua depois da publicidade

Borrell disse que cabe aos EUA também a “decisão sobre como prosseguir” no assunto, nesse contexto.

De qualquer modo, comentou que se o propósito é fechar o acordo “logo”, isso não deve ocorrer.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].