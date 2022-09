Vendas nos shoppings sobem 14,1% em julho na comparação anual, diz Abrasce

Por Estadão - Estadão 13

As vendas nos shoppings do País em julho subiram 14,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado e cresceram 17% em relação a julho de 2019 (período pré-pandemia). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 5, pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

A pesquisa mostrou expansão das células das vendas em todas as regiões na comparação anual: Centro-Oeste (15,3%), Sul (15%), Nordeste (14,8%), Sudeste (13,7%) e Norte (9,3%).

O gasto médio dos consumidores nos shoppings ficou em R$ 122,62 em julho.

Em termos de fluxo de visitantes, foi registrado um acréscimo de 23,4% em julho em relação ao mesmo período de 2021.

Na avaliação do presidente da Abrasce, Glauco Humai, os índices de confiança do consumidor divulgados recentemente mostram um certo alívio por parte dos frequentadores, o que traz perspectivas otimistas para os empreendimentos. “O arrefecimento da inflação, melhoras nas vagas de emprego e outras medidas governamentais acabam impactando favoravelmente na intenção de compra do consumidor, afirmou, em nota.

Isso, aliado à crescente recuperação no fluxo de visitantes após a vacinação contra covid-19 tem colaborado para estimativas positivas, segundo ele.

