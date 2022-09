UE: Von der Leyen parabeniza Truss por eleição e pede 'respeito' a acordos

Por Estadão - Estadão 8

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, parabenizou a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, pela eleição como primeira-ministra do país, nesta segunda-feira, dia 5. Em publicação no Twitter, Von der Leyen afirmou que espera o contínuo “respeito aos nossos acordos”, em aparente referência ao tratado do Brexit, a saída da nação insular da União Europeia.

“Enfrentamos muitos desafios juntos, desde as mudanças climáticas até a invasão da Ucrânia pela Rússia”, escreveu. “Aguardo com expectativa uma relação construtiva, no pleno respeito dos nossos acordos”, acrescentou.

Sob liderança de Boris Johnson, que renunciou ao cargo de premiê, Londres tem ameaçado suspender o protocolo da Irlanda do Norte, que mantém a região na união alfandegária. Segundo o jornal Financial Times, Truss estaria preparando o cancelamento do dispositivo, em um desdobramento que deve irritar Bruxelas.

André Marinho

Estadao Conteudo

