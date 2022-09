Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após perdas em NY e PMI chinês

Por Estadão - Estadão 9

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 5, após uma rodada de perdas em Wall Street e uma nova queda na atividade de serviços da China.

O índice acionário japonês Nikkei teve leve baixa de 0,11% em Tóquio hoje, a 27.619,61 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 1,16% em Hong Kong, a 19.225,70 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,24% em Seul, a 2.403,68 pontos, e o Taiex registrou perda marginal de 0,08% em Taiwan, a 14.661,10 pontos.

Já na China continental, os pregões terminaram sem direção única. O Xangai Composto subiu 0,42%, a 3.199,91 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,08%, a 2.088,09 pontos.

A cautela predominou na Ásia após as bolsas de Nova York encerrarem os negócios de sexta-feira (2) com quedas de mais de 1%, na esteira de números mistos do relatório de emprego dos EUA. Em reação ao chamado payroll, a probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) elevar juros em 75 pontos-base pela terceira vez seguida, na reunião deste mês, diminuiu, mas continuou sendo majoritária, segundo ferramenta de medição do CME Group.

Nesta segunda, os mercados de Nova York não irão operar em função do feriado do Dia do Trabalho nos EUA.

A atividade econômica chinesa também segue no radar. O PMI de serviços do país recuou 55,5 em julho para 55 em agosto, mas seguiu em território de expansão, de acordo com pesquisa da S&P Global em parceria com a Caixin Media. Em Shenzhen, por sua vez, houve novo aperto das medidas de combate à covid-19 no fim de semana.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, contrariando o tom majoritariamente negativo da Ásia. O S&P/ASX 200 avançou 0,34% em Sydney, a 6.852,20 pontos.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

