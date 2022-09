Kyrgios arranca Medvedev do topo do ranking e vai às quartas do US Open

Por Estadão - Estadão 7

Nick Kyrgios gostou da ideia de ser uma pedra no sapato de Daniil Medvedev. Responsável por eliminar o russo no Masters 1000 do Canadá há um mês, o australiano repetiu a dose neste domingo, ao vencê-lo mais uma vez, em um jogo eletrizante pelas oitavas do US Open. O placar final de 3 a 1, com parciais de 7/6 (13/11), 3/6, 6/3 e 6/2, determinou que Medvedev perderá a posição de número 1 do mundo na próxima atualização do ranking e alçou Kyrgios às quartas de final. .

“Foi uma partida incrível contra o atual campeão, que vem jogando muito bem. Que lugar para fazer isso. Estou muito orgulhoso de finalmente mostrar meu talento para Nova York”, comentou Kyrgios, dono da 25ª colocação da ATP. “Estou trabalhando duro no dia a dia, me cuidando, dormindo bem e me dedicando aos treinamentos”, completou.

Com a saída de Medvedev do topo, as próximas fases do US Open vão definir o novo primeiro colocado, com Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Casper Ruud como candidatos. Algum deles ainda pode cruzar o caminho de Kyrgios, que enfrentará o russo Karen Khachanov nas quartas de final.

Esta é a edição do Grand Slam americano na qual o australiano chegou mais longe, após quatro eliminações na terceira rodada (2014, 2016, 2018 e 2019). Na atual temporada, já havia protagonizado uma participação de destaque em um major quando chegou à final de Wimbledon e acabou derrotado por Novak Djokovic.

No jogo deste sábado contra Medvedev, Kyrgios mostrou seu estilo da melhor maneira possível e teve uma atuação muito agressiva. Com o russo acompanhando a intensidade do adversário, primeiro set durou mais de uma hora até acabar em um tie-break para lá de cansativo, vencido por 13 a 11 pelo australiano.

O rendimento de Kyrgios caiu muito no segundo set, não à toa ele foi presa fácil. Teve o saque quebrado no segundo game, deixou Medvedev abrir 3 a 0 e não ficou nenhuma vez em vantagem no placar. No fim, perdeu por 6 a 3.Com muita vontade de ser o carrasco do número 1 do mundo mais uma vez, Kyrgios voltou a mostrar sua energia típica no sets seguintes e fechou os últimos sets em 6/3 e 6/2 para carimbar a vaga.

