Ataque com faca deixa ao menos dez mortos em província do Canadá

A polícia do Canadá informou neste domingo, 4, que dez pessoas foram esfaqueadas e mortas em duas comunidades remotas na Província de Saskatchewan. As autoridades informaram que a operação de busca por dois suspeitos ocorre em três províncias.

“Localizamos dez indivíduos mortos em 13 locais na comunidade de James Smith Cree Nation e Weldon, em Saskatchewan”, disse a comissária assistente da Real Polícia Montada Canadense, Rhonda Blackmore, em entrevista coletiva. “Várias outras vítimas ficaram feridas, 15 das quais foram transportadas para vários hospitais”, acrescentou.

Rhonda Blackmore explicou que algumas das vítimas parecem ter sido alvo dos suspeitos, mas outras parecem ter sido atacadas aleatoriamente. No entanto, não poderia fornecer um motivo. “É horrível o que ocorreu em nossa província hoje”, disse.

A polícia disse que a informação mais recente que ela tinha de testemunhas era de que os suspeitos foram vistos na capital de Saskatchewan, Regina, por volta das 12h (pelo horário local).

As autoridades emitiram uma recomendação em toda a província para os moradores se abrigarem e identificaram dois suspeitos, Damien Sanderson e Myles Sanderson, que podem estar viajando em um Nissan Rogue preto.

Segundo a polícia, a direção da viagem era desconhecida e os suspeitos podem ter trocado de veículo. Policiais também pediram aos moradores das províncias vizinhas de Alberta e Manitoba que avisassem se vissem os suspeitos. Não ficou claro se os dois homens eram parentes.

A busca pelos suspeitos acontecia enquanto centenas de torcedores desembarcavam em Regina para um jogo anual de futebol americano do Dia do Trabalho com ingressos esgotados entre as equipes Saskatchewan Roughriders e Winnipeg Blue Bombers. (Com agências internacionais).

