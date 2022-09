No Rock In Rio, Jota Quest revisita sucessos e clama por Amazônia

Por Estadão - Estadão 11

O Jota Quest abriu os shows do palco Mundo, o principal do Rock In Rio 2022, neste domingo, 4. O grupo fez diversas referências ao aniversário de 25 anos da banda, cantou seus principais sucessos que tomaram conta das rádios brasileiras ao longo das últimas décadas e fez um apelo pela preservação da Amazônia.

Rogério Flausino abriu a apresentação cantando Além do Horizonte e a animada Na Moral. Após uma breve intervenção destacando o aniversário de 25 anos da banda, emendou O Sol, Mais Uma Vez, Amor Maior e Blecaute. A imitação de um macaco indicou que a canção seguinte seria De Volta ao Planeta. Houve espaço para cantar o refrão de Sociedade Alternativa, de Raul Seixas.

Acompanhado por um violão, cantou uma versão reduzida de Fácil. Ao término de Dias Melhores, o vocalista mostrou uma bandeira com os dizeres “Amazônia Livre” e se manifestou: “Amanhã é o dia da Amazônia. Vocês sabiam? A gente é a última geração que pode fazer a diferença. Salve a Serra do Curral, salve o Pantanal, salve a Chapada dos Veadeiros. Isso aqui é de todo mundo, galera, não tem lado!”.

Um trecho de gravação da voz de Lulu Santos deu o tom para Tempos Modernos. Após mais um discurso sobre o festival, foi pedido que a plateia ligasse as luzes dos celulares para embalar o clima de Amor Maior. A despedida veio com Do Seu Lado. Antes de deixar o palco, os cinco músicos se enfileiraram à frente do palco e cantaram o “hino” do Rock In Rio: (“Se a vida começasse agora. E o mundo fosse nosso outra vez”). O público empolgou com o “oooh! oooh! oooh Rock In Rio!”.

