Udinese faz 4 a 0 na Roma e assume 4º lugar no Campeonato Italiano

A Udinese não se intimidou diante da Roma de José Mourinho e venceu por sonoros 4 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Friuli, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Além de quebrar a invencibilidade do rival, o time da casa deu uma aula de contra-ataque, sendo cirúrgico para conquistar os três pontos.

Com os destaques individuais da Roma apagados, incluindo Dybala, a Udinese mostrou mais uma vez a força do seu conjunto para sair vencedor em cima da equipe do técnico Mourinho, que não conseguiu esboçar reação no primeiro revés no Campeonato Italiano.

A vitória levou a Udinese para a quarta colocação, com dez pontos, assim como a própria Roma, que caiu para o quinto lugar. A dupla está atrás de Napoli e Milan, ambos com 11, além de Atalanta, com dez. Juventus e Inter têm nove.

A Roma começou o jogo pressionando a Udinese e perdeu uma grande oportunidade logo no minuto inicial com Dybala. O atacante jogou rente à trave. Mas o time mandante foi mais eficiente e abriu o marcador aos cinco. Após erro infantil da defesa, a bola ficou com Destiny Udogie, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Apesar de estar atrás do placar, a Roma não desistiu e continuou buscando o empate diante de uma Udinese fechada, anulando os principais pontos do seu adversário. Dybala teve uma segunda chance de marcar, mas, desta vez, parou na defesa de Marco Silvestri.

O segundo tempo da Udinese foi arrasador. O time mandante aproveitou quase todas as oportunidades de ataque, sem deixar a defesa desguarnecida. Lazar Samardzic arriscou da intermediária e viu Rui Patrício falhar. A bola acabou no fundo das redes, quando o cronômetro marcava 11 minutos.

Após dois erros graves, a Roma se perdeu na partida e nada que Mourinho fez conseguiu colocar a equipe no trilho. Para piorar, a Udinese estava em dia iluminado. Aos 30 minutos, Roberto Pereyra recebeu livre dentro da área e acertou um bonito chute de primeira para fazer o terceiro.

A goleada foi fechada aos 37 minutos. Roberto Pereyra deu assistência primorosa para Sandi Lovric, dentro da área, fazer mais uma. Restou a Roma esperar o tempo acabar para evitar um resultado ainda mais elástico.

Ainda neste domingo, o Hellas Verona conquistou a primeira vitória ao bater o Sampdoria por 2 a 1. Os outros jogos terminaram empatados. Spezia e Bologna, que ainda não venceram na competição, ficaram no 2 a 2. Já Cremonese e Sassuolo ficaram no empate sem gols.

