Verstappen vence na Holanda, faz a festa com a torcida e dispara na ponta da F-1

Deu a lógica no GP da Holanda. Max Verstappen, da Red Bull, voltou a dominar mais uma prova no calendário da Fórmula 1, venceu a quarta corrida consecutiva e aumentou ainda mais s sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. Foi a 30ª vitória da sua carreira, e o 10º triunfo na temporada. Ele ainda obteve seu 72º pódio. George Russel, da Mercedes, terminou em segundo enquanto Charles Leclerc colocou a Ferrari no terceiro lugar.

A vantagem do holandês aumentou ainda na classificação. Verstappen soma agora 310 pontos contra 201 de Leclerc e Sergio Pérez, que vêm empatados. Goerge Russel é o quarto com 188 pontos.

Na festa da vitória, o patriotismo entrou em cena quando o piloto holandês pegou uma bandeira de seu país e colocou às costas. Ele repetiu o feito do ano passado, quando correu em casa e também cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

“Estou muito feliz com a vitória. Foi uma corrida de muitas estratégias. No final teve o Safety Car, eu estava em segundo e tive que ir para cima do Hamilton. Mas deu tudo certo, consegui retomar o primeiro lugar e vencer a corrida”, falou Verstappen

A próxima corrida da Fórmula 1 acontece no próximo domingo e será disputada na Espanha.

Na corrida, Charles Leclerc tentou sair na frente logo na largada do GP da Holanda, mas Verstappen defendeu a posição e conseguiu manter o primeiro posto no circuito. A prova teve um início bastante disputado, Sainz e Hamilton chegaram a se tocar na pista, mas os dois seguiram na prova sem problemas. Buscando imprimir um ritmo forte, o piloto holandês pisou fundo já buscando abrir vantagem na liderança.

As paradas nos boxes para a troca dos pneus começaram a mudar o panorama da corrida. Sainz, que fez o seu primeiro pit stop, teve problemas na parada e complicou o seu desempenho.

Russel chegou a liderar a prova em função dessas paradas, mas sofreu a investida de Verstappen, que voltou a comandar a corrida. Na metade da disputa, quando todos os pilotos já tinham feito uma parada, o holandês tinha oito segundo de vantagem para a Ferrari de Leclerc.

Com o primeiro lugar sob controle, a brigai mais acirrada foi pela terceira colocação. Hamilton botou pressão e conseguiu ultrapassar o mexicano Sérgio Perez, da Red Bull, colocando a Mercedes provisoriamente no pódio. A escuderia, aliás, surpreendeu também com George Russel. Com bom desempenho nas curvas, ele obteve a quarta colocação e ficou atrás do heptacampeão.

A boa vantagem adquirida para o segundo colocado rendeu a Verstappen uma segunda troca sem riscos de perder a ponta. O piloto holandês colocou compostos duros em e voltou para ditar o ritmo da prova na liderança com 12 segundos de vantagem.

Leclerc foi para a segunda troca no giro 46 e no retorno à pista ficou com a quarta colocação com as duas Mercedes ocupando o segundo e o terceiro posto.

Na parte final da prova, a bandeira amarela foi acionada com Valtteri Botas parado na pista. Verstappen, que acabara de trocar os pneus ficou na segunda colocação com a entrada do Safety Car. Nesta nova ordem, Hamilton ficou na ponta para a relargada na volta 60. No entanto, a lógica logo entrou em cena quando a corrida foi retomada. O holandês reassumiu a liderança para o delírio dos torcedores que estavam nas arquibancadas.

No final da prova, Russel foi mais agressivo e conseguiu o segundo lugar. Hamilton, que passou a sofrer pressão de Leclerc, acabou sendo novamente ultrapassado caindo para o quarto lugar. Verstappen controlou a corrida, cruzou a linha de chegada em primeiro e fez a festa com a torcida.

Confira a classificação final do GP da Holanda

1º Max Vestrappen (HOL/Red Bull) em 1h36min42

2º Goerge Russel (ING/Mercedes), + 4.071

3º Charles Leclerc (MON/Ferrari), + 10.929

4º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), + 13.016

5º Sérgio Perez (MEX/Red Bull), +18.168

6º Fernando Alonso (ESP/Alpine), +18.754

7º Lando Norris (ING/McLaren), +19.306

8º Carlos Sainz (ESP/Ferrari), + 20.916

9º Esteban Ocon (FRA/Alpine), +21.117

10º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), +22.459

11º Pierre Gasly (FRA/AlpahTauri), + 27.009

12º Alex Albon (THA/Williams), + 30.390

13º Mick Schumacher (ALE/Haas), +32.995

14º Sebastian Vettel (Aston Martin), + 36.007

15º Kevin Magnussen (DIN/Haas), +36.869

16º Zhou Guanyou (CHI/Alfa Romeo), +37.320

17º Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), +37.764

18º Nicholas Latifi (CAN/Williams), a 1 volta

Não completaram a prova

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

