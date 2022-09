Bolsonaro cumprimenta apoiadores ao chegar à Praça dos Três Poderes

Por Estadão - Estadão 10

O presidente Jair Bolsonaro chegou à Praça dos Três Poderes, em Brasília, acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Walter Braga Neto, que é vice na campanha do chefe do Executivo à reeleição. Bolsonaro participa nesta manhã da cerimônia de Troca da Bandeira, que ocorre sempre no primeiro domingo de cada mês. Desta vez, o ato está ligado à série de comemorações do Bicentenário da Independência.

Assim que chegou à Praça, o presidente fez a tradicional vistoria à guarda e percorreu, cercado de seguranças e a uma distância de cerca de um metro, toda a extensão do local reservado ao público, acenando com a mão. Lá, ouviu o coro de “mito, mito” e “Bolsonaro, Bolsonaro”, e viu muitos apoiadores com bandeiras do País e trajando verde e amarelo. Num determinado momento, o chefe do Executivo chegou a passar a mão na cabeça de um menino, como mostra o vídeo de suas redes sociais.

Ao se aproximar da arquibancada reservada a convidados, apertou a mão de outro menino e de uma senhora. Uma apoiadora chegou ao lado do presidente para tirar uma foto com ele em frente a um grupo de estudantes. Bolsonaro também tirou uma foto com esses alunos. Aplaudido, se direcionou para o local reservado ao presidente, ao lado da primeira-dama.

