Brasil destrói a Colômbia e engata a segunda vitória na Copa América de Basquete

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A seleção brasileira de basquete não tomou conhecimento da seleção colombiana e somou na noite deste sábado a segunda vitória em dois jogos na Copa América de Basquete, que vem sendo realizada em Recife. O destaque da partida, que terminou com o placar de 100×60, foi o armador Yago. O camisa 2 anotou 14 pontos, apanhou sete rebotes e serviu seis assistências.

Continua depois da publicidade

O Brasil começou a partida oscilando e novamente errando lances livres, assim como aconteceu na vitória da última sexta-feira, diante do Canadá, na estreia da competição continental. A equipe de Gustavo Conti passou a maior parte do primeiro período atrás no placar, mas conseguiu reagir e fechar a primeira parte com o marcador favorável: 25 a 22.

A equipe brasileira começou a se soltar mais no segundo quarto, com Yago comandando as ações. A vantagem logo foi ficando inalcançável, já que os colombianos mostravam pouco poder de reação e competitividade. O técnico Gustavo Conti viu seus jogadores abrirem 14 de vantagem no primeiro tempo e 35 no final do terceiro quarto.

Advertisement

A terceira parte do confronto foi crucial. O Brasil registrou o placar de 27 a 6 e definiu a vitória. Georginho também foi bem, com 13 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Lucas Dias contribuiu com mais 14 pontos, em 55% de aproveitamento nos arremessos.

Continua depois da publicidade

O Brasil volta a jogar na próxima segunda-feira, às 20h10 (de Brasília), diante do Uruguai. A seleção comandada por Ruben Magnano, que já passou pela seleção brasileira, perdeu as duas primeiras na competição, contra a própria Colômbia (70×64) e Canadá (84×78).

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].