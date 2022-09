Bruno Soares anuncia aposentadoria após eliminação no US Open

Por Estadão - Estadão 9

O tenista Bruno Soares decidiu não jogar mais tênis profissionalmente. Dono de três títulos de Grand Slams na disputa masculina por duplas, o mineiro de 40 anos comunicou a aposentadoria neste sábado, em um texto publicado nas redes sociais, um dia depois de ser eliminado na segunda rodada do US Open ao lado do parceiro escocês Jamie Murray, com derrota para Hugo Nys e Jan Zielinski.

“Obrigado, Tênis. Hora de dizer adeus. Obrigado por 22 anos realizando meu sonho diariamente. A todos que estiveram comigo nessa jornada o meu eterno agradecimento, nada disso seria possível sem vocês. Um ciclo se encerra pra outro iniciar. The end”, escreveu o tenista.

Soares trilhou uma carreira sólida como especialista em duplas e chegou a alcançar o posto de número 2 do mundo em 2016, ano em que, junto com Murray, foi campeão do Aberto da Austrália e do US Open. Quatro anos depois, venceu novamente o major americano, em 2020, desta vez com o croato Mate Pavic como parceiro.

Nas duplas mistas, o mineiro conquistou mais três Grand Slams: dois US Open (2012, com Ekaterina Makarova, e 2014, com Sania Mirza) e um Aberto da Austrália (2016, com Elena Vesnina). Também soma duas boas participações nos Jogos Olímpicos, ao lado de Marcelo Melo, A dupla brasileira caiu nas quartas de final tanto em 2012, em Londres, quanto em 2016, no Rio.

No total, Soares tem 33 títulos em torneios da ATP. Além dos Grand Slams, tem quatro títulos de Masters 1000 nas duplas masculinas. Foi campeão no Canadá em 2013 e 2014, em Cincinnati (2018) eem Shanghai (2019).

