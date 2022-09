América-MG vence o Coritiba e completa sete jogos sem perder no Brasileiro

Por Estadão - Estadão 8

O América-MG confirmou sua recuperação no Campeonato Brasileiro ao vencer o Coritiba, por 2 a 0, neste sábado à noite, na Arena Independência, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, com sete jogos sem perder e invicto no segundo turno, o time mineiro atingiu os 35 pontos, em oitavo lugar. O time paranaense continua em situação delicada, com 25 pontos, em 16.º lugar e podendo, inclusive, terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

A campanha americana chama atenção pela evolução no returno, quando se recuperou do desgaste por ter participado de outras competições, como a Copa do Brasil e a Libertadores. Em seis jogos, foram quatro empates e dois empates.

Atuando em casa e demonstrando confiança, o América começou o jogo melhor, propondo o jogo e buscando as jogadas ofensivas diante de um Coritiba tímido, talvez, esperando para achar uma fora de contra-atacar.

A situação melhorou para o time mineiro aos 29 minutos, quando saiu o primeiro gol. Após escanteio, a defesa tentou aliviar e a bola ficou no alto. De forma inteligente, do lado direito da área, Raúl Cáceres tocou de cabeça para outro lado. Pedrinho pegou a bola de frente, só deu um tapa com o pé direito no canto esquerdo do goleiro Muralha.

O mesmo Pedrinho perdeu uma chance preciosa dez minutos depois, num contra-ataque puxado por Everaldo. Ele lançou Pedrinho em velocidade e quando chegou perto da área chutou forte, porém, por cima do travessão.

O América iniciou o segundo tempo em cima, tanto que aos 19 segundos acertou o trave num chute de Lucas Kal. Um sinal de que o objetivo era ampliar o placar e não segurar o resultado apertado. Aos 13 minutos, Muralha fez outra boa defesa numa finalização de Everaldo. O Coritiba só assustou num lance isolado, aos 16 minutos, quando Alef Manga, na quina da área, chutou em curva e abola explodiu entre o travessão e a trave.

Mas era o time mineiro que continuava melhor e Pedrinho, aos 26 minutos, pelo lado direito chutou em diagonal e Muralha espalmou. De tanto tentar, o América fez o segundo gol aos 32 minutos. Danilo Avelar desceu pelo lado esquerdo e levantou na medida para Matheusinho. De frente, ele testou de cima para baixo no canto direito de Muralha, que desta vez, nada pode fazer.

Este gol tirou as esperanças de reação do Coritiba, que poderia ter levado mais gols se os americanos caprichassem um pouco mais nas finalizações.

Pela 26.ª rodada, o América vai enfrentar o Botafogo, no Engenhão, dia 11 (domingo), às 11h. O Coritiba vai tentar a reabilitação em casa, no estádio Couto Pereira, diante do Atlético-GO, outro time ameaçado pelo rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 0 CORITIBA

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Iago Maidana, Éder e Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal, Emmanuel Martínez (Benítez) e Matheusinho; Pedrinho (Felipe Azevedo),Henrique Almeida (Mastriani) e Everaldo (Alê). Técnico: Vagner Mancini.

CORITIBA – Alex Muralha; Natanael (Warley), Jhon Chancellor, Luciano Castán e Diego Porfírio (Rafael Santos); Bernardo, Bruno Gomes e Egídio (Robinho) e Fabrício Daniel (Biel); Alef Manga e Adrián Martínez (Thonny Anderson). Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

CARTÕES AMARELOS – Marlon e Pedrinho (América-MG). Alef Manga, Thonny Anderson e Diego (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

