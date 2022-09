Chapecoense vence a Ponte Preta na estreia de Dal Pozzo e respira na Série B

Por Estadão - Estadão 8

Na estreia do técnico Gilmar Dal Pozzo, a Chapecoense venceu a Ponte Preta, neste sábado, por 3 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Victor Ramos e Chrystian, duas vezes, marcaram os gols do time catarinense.

A vitória é extremamente importante para deixar a Chapecoense mais distante da zona de rebaixamento. Agora, aparece em 14º lugar, com 32 pontos. Além disso, o resultado encerra uma sequência de duas derrotas consecutivas.

Já a Ponte Preta, que não perdia há três jogos, estacionou nos 36 pontos e caiu para a 11ª colocação, perdendo a chance de encostar no grupo dos times que ainda sonham com o acesso.

Com bola rolando, apenas a Chapecoense buscou o ataque no primeiro tempo. E a postura foi recompensada com gol logo aos seis minutos, quando Maílton cobrou escanteio da direita e encontrou o zagueiro Victor Ramos, que cabeceou rente a trave. O goleiro Caíque França tentou defender, mas sem sucesso.

O gol animou ainda mais o time catarinense, que seguiu no ataque e quase ampliou aos oito minutos, quando Chrystian ganhou na corrida da marcação e finalizou forte. A bola desviou no goleiro Caíque França e explodiu na trave, livrando a Ponte Preta de levar o segundo gol.

A Ponte Preta foi inoperante e antes do intervalo voltou a sofrer na defesa. Aos 33, Chrystian recebeu ótimo passe nas costas da marcação, passou pelo goleiro, mas ficou sem ângulo e não conseguiu concluir para as redes.

Diante do péssimo futebol apresentado, a Ponte Preta voltou do intervalo para o segundo tempo com três mudanças. Só que mesmo assim foi a Chapecoense que seguiu melhor e poderia ter balançado as redes. Aos cinco, Alisson puxou contra-ataque e tocou para Willian Popp, sem goleiro, finalizar para fora.

Não demorou e a Chapecoense ampliou o placar. Aos 17, Chrystian aproveitou sobra na entrada da área, puxou para a perna esquerda e chutou colocado no ângulo de Caíque França. Um golaço. O segundo gol desestabilizou a Ponte, que ficou atrás e levou o terceiro aos 29, novamente com Chrystian.

Com o placar praticamente liquidado, a Chapecoense administrou a vantagem e a Ponte Preta, desorganizada, tentou descontar em jogadas de bola parada, mas não conseguiu.

A Chapecoense volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Londrina, às 18h30, no estádio do Café, em Londrina. Já a Ponte Preta jogará na quarta-feira, quando receberá o Sport, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 3 X 0 PONTE PRETA

CHAPECOENSE – Saulo; Maílton (Ronei), Frazan, Victor Ramos e Fernando; Pablo Oliveira, Betinho (Darlan) e Marcelo Freitas; Chrystian (Felipe Ferreira), Willian Popp (Derek) e Alisson (Jonathan). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

PONTE PRETA – Caíque França; Igor Formiga, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos (Norberto); Felipe Amaral (Cássio Gabriel), Léo Naldi (Rithely) e Elvis; Fessin (Echaporã), Lucca e Leandro Barcia (Bruno Alves). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS – Victor Ramos, aos 6 minutos do primeiro tempo. Chrystian, aos 17 e 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS – Norberto, Léo Naldi, Elvis e Lucca (Ponte Preta).

RENDA – R$ 80.900,00.

PÚBLICO – 4.319 pagantes.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).

