Rock In Rio: xamã homenageia Chorão e leva rap indígena ao palco

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

Xamã fez o segundo show deste sábado, 3, no Palco Sunset do Rock In Rio 2022, com participações do grupo de rap indígena Brô MCs e do cantor Major RD, além de músicas do grupo Charlie Brown Jr, enaltecendo o vocalista Chorão, morto em 2013.

Continua depois da publicidade

A apresentação começou simulando um metrô, com dançarinos segurando barras de ferro como as do interior dos vagões e vendedores ambulantes. Xamã apareceu cantando Era Uma Vez. Na sequência, o telão exibiu imagens e a voz de Ludmilla, deixa para a música Deixa de Onda, parceria entre os dois. Luxúria foi outra canção que fez o público cantar junto. L7nnon, que já havia participado do show anterior com Papatinho, apareceu para cantar Melhor Forma (Poesia Acústica #9).

O grupo Brô MC’s, que antes da apresentação descatou a chance de mostrar a realidade e o rap indígena do Mato Grosso do Sul diante de um público tão grande, surgiu em seguida com música de forte carga política e pedindo “indígenas no topo”.

Advertisement

Pouco depois, Major RD foi chamado ao palco para uma apresentação em freestyle sobre instrumental de sucessos de Snoop Dogg, como The Next Episode e Drop Like It’s Hot. Depois de outras músicas, Xamã encerrou o show cantando Céu Azul e Só Os Loucos Sabem, sucessos do grupo Charlie Brown Jr. “Canta bem alto pro Chorão ouvir! Muito barulho pro Chorão do Charlie Brown Jr., que está aqui com a gente, com certeza!”, pediu. Antes de deixar o palco, ainda pediu para tirar uma foto com os convidados e o público do Rock In Rio.

Continua depois da publicidade

André Carlos Zorzi

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].