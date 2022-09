Borussia Dortmund ganha terceiro jogo por 1 a 0 e dorme na liderança do Alemão

Por Estadão - Estadão 8

O Campeonato Alemão tem um novo líder ao menos até este sábado. O Borussia Dortmund ainda não encantou na competição, mas com sua terceira vitória por 1 a 0 em cinco rodadas, desta vez sobre o Hoffenheim, subiu para os 12 pontos e dormiu no topo.

Nesta sexta-feira, no Westfalenstadion completamente lotado, precisou de somente 16 minutos para abrir o marcador. Marco Reus recebeu de Julian Brandt e anotou um belíssimo gol. Empurrado pela torcida, o líder poderia ter anotado mais vezes em sua primeira grande apresentação na temporada.

Diferentemente dos outros jogos, nos quais sofreu para atacar e ainda passou apertos na defesa, desta vez o Borussia Dortmund se impôs com grande volume ofensivo e precisa segurança defensiva, não deixando o goleiro Kobel ser exigido.

Reus igualou os 362 jogos de Sebastian Kehl pelo clube do Dortmund, subindo para o 11° lugar no ranking de todos os tempos. Mais cinco aparições e entra no top 10, igualando Marcel Schmelzer. Michael Zorc se mantém soberano, com 572 partidas pela equipe.

A comemoração dos jogadores com a torcida após o apito final – na famosa muralha amarela – foi uma espécie de reconciliação após as cobranças na derrota por 3 a 2 para o Werder Bremen no último jogo no local. O time já havia se reabilitado na rodada passada, com 1 a 0 na casa do Hertha Berlin, mesmo placar da estreia diante do Bayern Leverkusen, também no Westfalenstadion. O único resultado mais tranquilo foi o 3 a 1 na casa do Freiburg.

Para se manter na liderança, o Borussia Dortmund torcerá por empate entre Bayern de Munique e Unión, em Berlim, neste sábado. Ambos estão com 10 pontos e buscarão o primeiro lugar no Alte Forsterei, na capital alemã. Que ganhar, fica isolado na frente. O Freiburg visita o Bayer Leverkusen e também pode chegar aos 12 pontos.

