'PSDB já deu e PT não dá', diz Tarcísio ao citar crescimento nas pesquisas

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, relacionou a melhora de seus números na mais recente pesquisa Datafolha ao “cansaço” que, na visão dele, a população paulista sente em relação aos governos do PSDB, partido que há 28 anos comanda o Estado, e a uma rejeição ao PT.

Continua depois da publicidade

“Ninguém suporta mais o PSDB. O PSDB já deu e todo mundo sabe que o PT não dá”, afirmou o candidato, durante visita à Santa Casa da Misericórdia de Mogi das Cruzes, nesta sexta-feira, 2. No levantamento divulgado na noite desta quinta-feira, Tarcísio alcançou 21% das intenções de voto, cinco pontos a mais que o levantamento anterior.

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) se mantém na liderança na disputa pelo governo de São Paulo, mas a vantagem para os principais rivais diminuiu. O petista agora tem 35% das intenções de voto – antes tinha 38%. Candidato à reeleição, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) também subiu – tinha 11% e foi a 15%. Tarcísio também ganhou pontos no Ipec (ex-Ipobe) divulgado na terça-feira.

Advertisement

“Acho que a gente está caminhando na direção correta, em contato com o povo, mostrando o que a gente pensa, apresentando nosso projeto. E esse projeto está sendo muito bem recepcionado”, disse Tarcísio.

Continua depois da publicidade

Para ele, não há dúvidas de que haverá um segundo turno na eleição ao governo de São Paulo e também na disputa ao Planalto. “A gente não escolhe adversário, mas, pelo lastro, Haddad vai para o segundo turno. E tenho certeza que estamos caminhando a passos largos na direção dos segundo turno. Vamos fazer uma boa disputa e estou muito confiante no sucesso dessa eleição”, declara Tarcísio. Ele também atribui a alta na pesquisa à exposição dos eleitores ao horário eleitoral gratuito, que iniciou há uma semana.

Propostas

Durante a visita, o candidato também falou de propostas que considera prioritárias em seu governo, se eleito. As principais medidas serão investimento na educação, redução de impostos e promoção de crédito para pequenos empresários. “A gente tem que aliviar a carga tributária que asfixia o setor produtivo e não deixa que o pequeno e o novo empreendedor prospere”, afirmou.

Continua depois da publicidade

Ele se diz preocupado com a avaliação de São Paulo no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “O jovem está terminando o seu ensino médio e não tem ferramentas para atuar no mercado de trabalho. A gente tem que mudar essa lógica”, disse.

Ele propõe apoio pedagógico aos municípios com infraestrutura, valorização dos profissionais da educação e profissionalizar o ensino médio. “A gente tem que aliar o ensino de tempo integral com profissionalizante, aumentar a oferta de vagas para o ensino profissional, com parte do tempo na prática em uma pequena e microempresa”, disse.

Tarcísio voltou a falar em aumentar o prazo de pagamento do ICMS. Ele também quer impulsionar o Desenvolve SP, alongando prazos de financiamento e diminuindo taxas, aumentar o repasse financeiro do governo federal às Santas Casas e atualizar a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). “A tabela não remunera mais os procedimentos e a gente vai ter um problema de estrangulamento financeiro. Essa atualização é fundamental para que elas Santas Casas comecem a operar no azul”, afirmou Tarcísio.

Marcela Villar

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].