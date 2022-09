Lula diz que Bolsonaro anuncia redução da gasolina porque roubou o ano inteiro

Por Estadão - Estadão 13

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o atual presidente Jair Bolsonaro está anunciando redução da gasolina porque “roubou o ano inteiro”. “Ele está todo dia anunciando queda da gasolina, de 20%, de 7%. Roubaram o povo no ano inteiro e agora, a um mês da eleição, estão reduzindo a gasolina e criando benefício emergencial. Se cair dinheirinho na conta de vocês, peguem porque é dinheiro de vocês, de impostos”, afirmou Lula a militantes em comício em Belém (PA) disse na noite desta quinta-feira, 1º.

Lula voltou a chamar Bolsonaro de “genocida” pela sua atuação na pandemia e citou crise de Manaus. “Temos que pedir votos no WhatsApp e no Twitter para destruir as fake news do genocida”, afirmou.

Isadora Duarte e Francisco Carlos de Assis

Estadao Conteudo

