Biden: a igualdade e a democracia estão sob ataque nos EUA

Por Estadão - Estadão 10

O presidente Joe Biden afirmou nesta quinta-feira que a igualdade e a democracia estão “sob ataque” nos Estados Unidos. Em discurso no Philadelphia’s Independence Hall, Biden criticou os republicanos “MAGA” – denominados assim por serem os mais radicais seguidores do lema do ex-presidente Donald Trump: “Make America Great Again”.

“As forças do MAGA estão determinadas a levar este país para trás. De volta para uma América onde não há direito de escolha, direito à privacidade, direito à contracepção, direito de se casar com quem você ama”, destacou Biden.

Biden e funcionários da Casa Branca foram mais diretos nas últimas semanas ao criticar os republicanos “ultra-MAGA” e a disseminação de falsas alegações sobre fraude generalizada nas eleições de 2020.

O discurso de hoje é uma das três visitas que Biden está fazendo à Pensilvânia, um estado importante no campo de batalha com disputas para governador e Senado monitoradas de perto, ao longo de uma semana. Já Trump está programado para realizar um comício no estado para os candidatos do Partido Republicano no sábado.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Letícia Simionato*

