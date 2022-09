Alonso e Hamilton fazem as pazes após troca de farpas no GP da Bélgica de F-1

Por Estadão - Estadão 8

Protagonistas de uma troca de farpas acalorada após o GP da Bélgica de Fórmula 1, realizado no último fim de semana em Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton e Fernando Alonso fizeram as pazes antes do início das atividades do GP da Holanda, que será realizado no Circuito de Zandvoort, a partir desta sexta-feira.

Nesta quinta, Alonso tratou de se retratar com o colega, de quem foi companheiro na McLaren em 2007, em uma época de bastante rixa entre os dois. Após ter chamado o heptacampeão mundial de “idiota” pela batida protagonizada na Bélgica, o piloto da Alpine tratou de colocar panos quentes na situação.

“Espero que, quando estivermos fazendo as gravações para TV, eu possa me aproximar dele e pedir desculpas, se ele entendeu dessa maneira. Não tenho absolutamente nenhum problema com ele. Como eu disse, tenho um grande respeito por ele”, disse Alonso.

Há dois dias, Hamilton também reconsiderou a atitude e voltou atrás na decisão de não falar mais com o antigo companheiro. Em seu perfil no Instagram, o britânico postou uma galeria de fotos relacionadas à corrida, sendo a última delas a imagem de um boné autografado e com a dedicatória assinada destinada a Alonso, como um gesto de colocar um ponto final na rusga dos dois.

A Fórmula 1 retorna às pistas neste fim de semana com o GP da Holanda, 15ª etapa do Mundial, que é liderado por Max Verstappen, da Red Bull, com 284 pontos. Hamilton ocupa a sexta posição, com 146. Fernando Alonso, que tem mudança confirmada para a Aston Martin em 2023, é o nono, com 51 pontos conquistados até aqui.

