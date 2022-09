Petrobras anuncia redução de 7% para o preço da gasolina nas refinarias

Por Estadão - Estadão 10

Em linha com a fala do presidente da República, Jair Bolsonaro, na quarta-feira, 31, à noite, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 1º de setembro, a redução de 7% no preço do litro da gasolina em suas refinarias. A partir da sexta-feira, 2, o preço médio de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25 por litro.

Bolsonaro disse na quarta que haveria uma “boa notícia” da Petrobras nesse sentido. “Combustíveis toda semana temos uma boa notícia. Hoje é quarta-feira, eu acho que até sexta vai ter mais uma boa notícia porque está sendo uma prática do novo presidente da Petrobras”, disse Bolsonaro em Curitiba, onde participou de comício.

Trata-se da quarta redução no preço do insumo nas refinarias da estatal desde julho. A redução “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, informou em nota a estatal.

Segundo a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba.

Gabriel Vasconcelos

Estadao Conteudo

