Consumo das famílias cresce 2,6% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O consumo das famílias subiu 2,6% no segundo trimestre de 2022 ante o primeiro trimestre de 2022. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta quinta-feira os resultados das Contas Nacionais Trimestrais. Essa alta do consumo das famílias ante o mês imediatamente anterior é a maior desde o 4º trimestre de 2020 (3,1%).

Continua depois da publicidade

Na comparação com o segundo trimestre de 2021, o consumo das famílias mostrou alta de 5,3%. Nessa comparação, trata-se do maior avanço desde o 2º trimestre de 2021 (10,5%).

Consumo do governo

Advertisement

O consumo do governo, por sua vez, caiu 0,9% no segundo trimestre de 2022 ante o primeiro trimestre de 2022. Na comparação com o segundo trimestre de 2021, o consumo do governo mostrou alta de 0,7%.

Continua depois da publicidade

Atividades financeiras

Segundo o IBGE, o segmento de atividades financeiras cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2022 ante o primeiro trimestre de 2022, enquanto as atividades imobiliárias avançaram 0,3%.

As indústrias extrativas tiveram uma expansão de 2,2% no segundo trimestre deste ano ante o primeiro trimestre, e o segmento de informação e comunicação subiu 2,9%. A atividade de produção e distribuição de eletricidade, gás e água avançou 3,1%.

Continua depois da publicidade

O comércio subiu 1,7%, assim como a indústria de transformação, que também cresceu 1,7%. A construção avançou 2,7%, enquanto transporte e armazenagem tiveram expansão de 3,0%.

As outras atividades de serviços, que inclui os serviços presenciais, aumentaram 3,3%. Já a administração pública, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social recuaram 0,8%.

Daniela Amorim, Gabriel Vasconcelos e Vinicius Neder

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].