Petroleiro encalha e bloqueia brevemente o Canal de Suez, no Egito

Um petroleiro encalhou no Canal de Suez, no Egito, nesta quarta-feira, 31, bloqueando brevemente a via navegável, disse uma autoridade. O navio de bandeira de Cingapura Affinity V encalhou em um trecho de pista única do canal, disse Osama Rabie, diretor da Autoridade do Canal de Suez, em comunicado divulgado pela agência.

Ele salientou que cinco rebocadores da autarquia conseguiram refluir o navio numa operação coordenada. Rabie disse que uma falha técnica no mecanismo de direção do barco fez com que ele colidisse com a margem do canal, acrescentando que a navegação para outros barcos que passavam pelo canal voltou ao normal.

George Safwat, porta-voz da autoridade do canal, disse à televisão por satélite Extra News, afiliada ao governo, que o navio encalhou por volta das 19h15 (hora local) e flutuou novamente cerca de cinco horas depois.

Safwat disse que o navio fazia parte de um comboio que seguia para o sul, em direção ao Mar Vermelho. Esta estrada artificial separa o continente africano da Península do Sinai e representa um elo crucial para o transporte de petróleo, gás natural e carga. O incidente não é o primeiro a bloquear a hidrovia. Atingido por uma tempestade de areia, o Ever Given, um colossal navio porta-contêineres com bandeira panamenha, encalhou na margem de um trecho de pista única do canal em março de 2021. Fonte: Associated Press.

