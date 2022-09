💚 Setembro Verde: quase 2 mil pessoas aguardam na fila para transplante de órgãos no Espírito Santo

Por Redação - Redação 20

Come√ßou o m√™s de setembro e com ele a campanha de Doa√ß√£o de √ďrg√£os ‚ÄúSetembro Verde‚ÄĚ. A Secretaria da Sa√ļde (Sesa), por meio da Central Estadual de Transplantes do Esp√≠rito Santo (CET-ES), busca a conscientiza√ß√£o da popula√ß√£o em rela√ß√£o √† doa√ß√£o de √≥rg√£os e tecidos e a sensibiliza√ß√£o das fam√≠lias para essa a√ß√£o.

Atualmente no Espírito Santo, 1.939 pessoas estão inscritas no Cadastro Técnico Único (TCU), aguardando por transplantes, sendo: 683 pessoas aguardando por transplante de córnea, 1.231 aguardando um rim, 18 um fígado e 07 por transplante de coração.

O coordenador da CET-ES, Leonardo Santiago, destaca que por ser um momento delicado e difícil para toda a família, é importante conscientizar a população sobre a realização do desejo de seu ente querido falecido, autorizando a doação de órgãos.

‚ÄúSegundo a legisla√ß√£o, quem autoriza a doa√ß√£o de √≥rg√£os √© a fam√≠lia. E nesse momento, os familiares est√£o fragilizados, processando o luto e enfrentando um sentimento de dor, portanto, √© muito importante que as pessoas conhe√ßam o processo de doa√ß√£o e transplante e conversem em casa sobre o tema, manifestando a vontade de ser doador ou n√£o, em vida, pois grande parte das recusas familiares est√° relacionada ao desconhecimento desse desejo do doador‚ÄĚ, explica o coordenador.

ūüíö Dados transplantes

No Espírito Santo, de janeiro de 2022 até 31 de julho, foram realizados 229 transplantes, (11 de fígado, 44 de rim, 126 de córnea e 48 de medula), enquanto em 2021, no mesmo período, foram realizados 245, (02 de coração, 18 de fígado, 28 de rim, 162 de córnea e 35 de medula).

Durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), foram criados novos protocolos sanitários para triagem do doador e receptor de órgãos e tecidos, bem como critérios para avaliação da realização dos transplantes. Um deles é a exigência do teste de Covid-19 para todos os processos de doação, a fim de garantir um procedimento seguro.

ūüíö Servi√ßos no Estado

No Espírito Santo são realizados os transplantes de coração, fígado, rim, córnea/esclera, medula óssea autólogo e medula óssea aparentado.

Existem no Estado sete servi√ßos habilitados para realiza√ß√£o desses procedimentos, sendo cinco deles por meio do Sistema √önico de Sa√ļde (SUS), e quatro particulares (transplante de c√≥rneas), no entanto, todo o processo de notifica√ß√£o, capta√ß√£o e doa√ß√£o de √≥rg√£os √© feito pelo SUS.

РHospital Meridional: coração, fígado e rins;

РHospital Evangélico de Vila Velha: coração, rim e córnea;

– Hospital Universit√°rio Cassiano Ant√īnio de Moraes (HUCAM): c√≥rnea;

РHospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória: Córnea;

РCentro de Cirurgia Ocular do Espírito Santo (CECOES): córnea (procedimento por convênio ou particular);

РInstituto de Olhos do Espírito Santo (IOES): córnea (procedimento por convênio ou particular);

РInstituto Oftalmológico Santa Luzia: córnea (procedimento por convênio ou particular);

РHospital Mata da Praia: córnea (procedimento por convênio ou particular);

-Hospital Santa Rita: transplante de medula autólogo e halogênico aparentado;

J√° os bancos de olhos, que realizam a capta√ß√£o de c√≥rneas, est√£o localizados no Hospital Universit√°rio Cassiano Ant√īnio de Moraes (HUCAM), que realiza a capta√ß√£o de c√≥rneas em Vit√≥ria; e no Hospital Evang√©lico de Vila Velha, que faz a capta√ß√£o de c√≥rneas nos demais munic√≠pios do Esp√≠rito Santo.

