🍍 Abacaxi de Marataízes vira linha de cosméticos

N√£o tem jeito: falou em abacaxi, o que vem √† mem√≥ria √© a cidade de Marata√≠zes. √Č imposs√≠vel n√£o lembrar do “doce, doce, doce, parece que tem mel”. E, agora, a fruta vai poder ser usada tamb√©m para fazer bem √† pele, al√©m do paladar. Uma empresa do munic√≠pio do litoral Sul do Esp√≠rito Santo est√° lan√ßando uma linha de cosm√©ticos exclusiva, que tem o abacaxi como base.

A idealizadora desse projeto √© B√°rbara Damazio, da BDMakeup. Segundo ela, ser√£o seis produtos e o primeiro, o sabonete l√≠quido facial, ser√° lan√ßado no pr√≥ximo dia 29. B√°rbara explica que todos os materiais s√£o feitos por uma ind√ļstria de fora do Esp√≠rito Santo e que tem exclusividade sobre sua produ√ß√£o.

“A gente vem fazendo diversos testes, desde o ano passado, para identificar os benef√≠cios que o abacaxi pode trazer. Chegamos em uma composi√ß√£o final e vamos apresentar para a popula√ß√£o no dia 29. Estamos muito felizes com o resultado e acredito que vai surpreender a todos”, disse B√°rbara.

O lançamento acontece na loja da BDMakeup, que fica na avenida Rubens Rangel, às 17h, em Marataízes, em frente a Padaria da Barra.

