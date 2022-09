🌦️ Saiba como fica a previsão do tempo para o Espírito Santo neste domingo (4)

Por Redação - Redação 168

Domingo (4) com sol e aumento de nuvens no decorrer do dia, principalmente na metade Sul capixaba devido a passagem de uma frente fria pelo Estado. Devido ao aumento da nebulosidade, há previsão de chuva rápida em todas as regiões. As temperaturas terão pequena queda no período da tarde, na região Sul, Serrana e Grande Vitória.

Na Grande Vitória, sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Chuva rápida no começo da noite. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Chuva rápida no começo da noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Chuva rápida no começo da noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 21 °C.

Na Região Norte, sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Chuva rápida no final da noite. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol e aumento de nuvens. Chuva rápida e fraca somente na porção norte da região. Nas demais áreas, não chove. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol e aumento de nuvens ao longo do dia. Chuva rápida à noite. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

