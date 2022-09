⛅ Setembro inicia sem chuva no Espírito Santo, mas temperaturas continuam baixas

Por Redação - Redação 14

Previsão de chuva fraca em alguns momentos do dia na região nordeste, noroeste e extremo norte do Espírito Santo no primeiro dia de setembro (1). Na Grande Vitória, chove pela manhã e, no restante do dia, há abertura de nuvens devido ao transporte de umidade. Não há expectativa de chuva nas demais localidades do Estado. As informações são do Incaper.

Na Grande Vitória, variação de nuvens e chuva rápida pela manhã, com abertura de nuvens nos demais períodos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 25 °C. Vitória: mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Sul, sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 11 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e chuva rápida pela manhã, na região das “três santas”.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 11 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas: mínima de 09 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens e chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 25 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 12 °C e máxima de 20 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens e chuva rápida em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

