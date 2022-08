Visitantes da Exposul Rural podem ajudar Banco de Alimentos de Cachoeiro; saiba como

Por Redação - Redação 22

Quem visitar a Exposul Rural 2022 poderá doar alimentos não-perecíveis ao Banco de Alimentos de Cachoeiro. A equipe da unidade receberá os donativos logo na entrada do evento, que ocorrerá de quinta-feira (4) a domingo (7), no Parque de Exposição, no bairro Aeroporto.

É oportunidade para colaborar com o fortalecimento das ações desse equipamento público de segurança alimentar que distribui alimentos, gratuitamente, para famílias em vulnerabilidade social e econômica e para instituições sociais, como lares de idosos, serviços de acolhimento infantil e hospitais filantrópicos.

Para que visitantes e expositores conheçam melhor a atuação do banco, serão distribuídos materiais informativos no evento. Um dos objetivos é chamar a atenção de produtores rurais para a possibilidade de doarem alimentos excedentes – que não consigam comercializar – ao equipamento, evitando desperdícios.

Também com foco no combate ao desperdício, a equipe do banco realizará no auditório do evento uma palestra sobre aproveitamento integral de alimentos, na sexta-feira, às 18h, e no sábado, às 17h.

A equipe ainda fará uma ação de orientação nutricional com visitantes, a partir de avaliação antropométrica (peso e medidas corporais).

“Na Exposul, queremos dar mais visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo Banco de Alimentos, que contribui de maneira significativa no combate à insegurança alimentar em Cachoeiro. Só neste ano, distribuímos mais de 6 mil cestas de alimentos para famílias e mais de 40 toneladas a organizações sociais. Ampliando as frentes de captação de doações, buscamos resultados ainda melhores”, destacou a secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra.

A Exposul Rural é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro em parceria com o Sindicato Rural do município, com apoio do Governo do Estado do Espírito Santo. Confira a programação completa em www.cachoeiro.es.gov.br.

