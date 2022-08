VÍDEO | Menina de 11 anos é atropelada por moto em faixa de pedestres a caminho da escola

Por Redação - Redação 195

Uma menina de 11 foi atropelada por uma motocicleta, enquanto atravessava na faixa de pedestres. Parte da cena foi registrada por uma câmera de segurança.

O acidente aconteceu no início da tarde do último dia 15, no bairro Santa Mônica, em Guarapari. Entretanto, só tivemos acesso as imagens nesta sexta-feira (29).

No vídeo é possível ver a criança ao lado de uma mulher, sua avó, enquanto aguarda para atravessar. A criança estava indo para a escola.

As duas ficam paradas alguns segundos, em uma faixa, enquanto alguns veículos passam. Assim que um carro começa a frear, dando passagem a menina, uma moto vem em alta velocidade, atropelando a estudante.

A garota foi socorrida por pessoas que passavam no momento do acidente, que acionaram o Samu. Segundo a Polícia Militar, que também esteve no local, a criança foi socorrida pelo resgate e levada consciente para o hospital.

