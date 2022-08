VÍDEO | Imagens mostram cativeiro onde vereadora de Rio Novo do Sul ficou durante 15 horas

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 34

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira (23), imagens da casa usada como cativeiro, onde a vereadora Lari Bortolotte, 27 anos, passou quase 15 horas sob poder dos criminosos. O local fica na rua Espírito Santo, no bairro Recanto do Sol, em Anchieta. O imóvel, segundo a Polícia Civil, foi alugado por um dos criminosos.

Na casa, a polícia também encontrou o carro que foi usado para transportar Lari depois que ela foi retirada da propriedade da família, no interior de Rio Novo do Sul. No momento em que os criminosos chegaram à fazenda, a vereadora e o pai dela cuidavam do rebanho da família.

Lari foi resgatada por volta das 22h30. Ainda na casa usada como cativeiro, equipes da Delegacia Anti-Sequestro do Espírito Santo e da Delegacia de Rio Novo do Sul encontraram munições, uma submetralhadora, uma espingarda calibre 12 e uma pistola 9mm. Além disso, foram encontrados 22 tabletes de maconha.

Resgate

Lari foi sequestrada na manhã de segunda-feira (22), enquanto ajudava o pai a cuidar do rebanho da família, no curral da propriedade, que fica em Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, onde Lari ocupa uma cadeira no Legislativo. De acordo com a família, durante a tarde, criminosos entraram em contato e exigiram R$ 250 mil para libertar a trabalhadora rural.

Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. No entanto, a polícia continua fazendo buscas e pede à população que faça denúncias por meio do 181. Não é preciso se identificar.

Vídeo

Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande comemorou o resgate. “A vereadora de Rio Novo do Sul Lari Bortolote foi resgatada nesta noite, graças ao trabalho intenso da nossa Polícia Civil, que agiu durante todo o dia de hoje. Os detalhes e mais informações serão apresentados pela SESP/PC.”

Sobre Lari

Lari Bortolote Marcon foi a primeira mulher trans escolhida para representar a população de Rio Novo do Sul na Câmara Municipal e, também, a primeira travesti a ocupar uma cadeira numa Casa de Leis no Sul do Espírito Santo. A jovem, que é do partido Republicanos, concorreu pela primeira vez a um cargo político nas últimas eleições e foi o sétimo nome eleito com 266 votos.

