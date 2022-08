VÍDEO | Bandido furta fios de restaurante e comerciantes ficam no prejuízo em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 317

Dois irmãos que são proprietários de um restaurante que fica na região central de Cachoeiro de Itapemirim tiveram prejuízos na noite desta terça-feira (1). Isso porque um homem furtou fios de cobre do estabelecimento. O bandido foi flagrado por câmeras de videomonitoramento.

De acordo com um dos proprietários, ele e o irmão moram próximo ao restaurante e por volta das 22h50 ouviram o alarme do restaurante – que fica na rua Professor Quintiliano, no Guandu – disparar. Eles chegaram a ir até o local, mas o bandido já tinha ido embora levando parte da fiação.

O suspeito furtou os fios do ar-condicionado e dos refrigeradores. Com isso, a energia do local foi interrompida. Um eletricista precisou ser chamado ainda durante a madrugada. A manutenção provisória custou aos bolsos dos proprietários mais de R$ 1 mil. No entanto, o prejuízo ainda será maior. Segundo o profissional, a instalação elétrica do comércio deverá ser refeita por motivos de segurança.

“Eu e meu irmão tivemos que descer às pressas para que o prejuízo não fosse maior. Ficamos até às 3h30 com o eletricista. Precisamos urgente de mais investimento na segurança, não passou uma viatura sequer enquanto estávamos lá”, disse.

Na tarde desta terça-feira (2), os comerciantes vão até a Delegacia de Repressão a Crimes Patrimoniais (Depatri) do município para entregar as imagens e realizar o boletim de ocorrências. Assista.

