Vereador acusado de ser mandante de assassinato de ativista político é detido no ES

O vereador de Linhares Waldeir de Freitas Lopes, de 59 anos, acusado de mandar matar o ativista político Jonas Soprani, foi detido nesta segunda-feira (29), após se apresentar espontaneamente, com a sua advogada, na Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), localizada na Chefatura de Polícia, em Vitória. O vereador estava foragido desde maio deste ano.

Jonas Soprani foi morto no dia 23 de junho do ano passado, em um bar no bairro Novo Horizonte, no município de Linhares. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e apontaram quatro suspeitos envolvidos no crime, sendo dois executores, um intermediário e o mandante.

Um assessor parlamentar da Câmara Municipal de Linhares, de 48 anos, foi detido no dia 12 de agosto do ano passado, no bairro Shell, em Linhares. Um dos atiradores foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares no dia 03 de agosto do ano passado, no mesmo local.

O vereador chegou a ser detido no dia 29 de julho do ano passado, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, durante um curso, mas teve a liberdade concedida após um mês de detenção. Dois irmãos gêmeos foram presos no dia 20 de julho do ano passado, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. Um dos irmãos foi solto pela Justiça.

O inquérito policial foi concluído em julho de 2021 e remetido à 1ª Vara Criminal de Linhares. O vereador será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde ficará à disposição da Justiça.

