Vendaval, chuva e queda de temperatura! ES em alerta para tempo severo nas próximas horas

Por Fernanda Zandonadi

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu cinco avisos de tempo severo para o Espírito Santo. Um deles alerta para chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, válido até às 10h desta terça-feira (30).

Há dois alertas para queda de temperatura, ambos laranja, que apontam para perigo potencial. Um deles com, que abrange o Sul do Espírito Santo, teve início ao meio-dia desta segunda-feira (29) e vai até o meio-dia desta terça-feira (30). Há risco à saúde por conta do declínio de temperatura superior aos cinco graus.

O outro, amarelo, é válido para as demais cidades capixabas, terá início às 19h desta segunda e vai até às 23h59 desta terça, com previsão de declínio de três a cinco graus.

Já os alertas de vendaval estão na categoria laranja, o que significa perigo, e são válidos até a terça, às 11h para as cidades litorâneas do espírito Santo. Algumas cidades já estão sentindo o efeito dos ventos. Caso de Anchieta, no Sul do Espírito Santo.

Cidades em alerta amarelo para chuva:

Anchieta, Aracruz, Atílio Vivacqua, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Domingos Martins, Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Muqui, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama,Vargem Alta, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

Cidades em alerta para queda de temperatura:

Alerta laranja: Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Iconha, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta.

Alerta amarelo: demais cidades capixabas

Cidades em alerta laranja para vendaval:

Alfredo Chaves, Anchieta, Aracruz, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Serra, Vargem Alta, Viana, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Jaguaré, Linhares.

