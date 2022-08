Venda de imóveis de luxo puxa alta do mercado imobiliário, mostra pesquisa

Por Redação - Redação 16

Mesmo com alta nos preços, a venda de imóveis de alto padrão continua aquecida e impulsionando o mercado imobiliário no País e no Estado. Os dados são de um levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), que mostra que houve um crescimento foi de 145,3% de janeiro a maio de 2022 na venda de imóveis de luxo no país.

Os imóveis de Médio e Alto Padrão (MAP) puxaram a expansão também se comparado com números do ano passado, de 74.570 vendidos até maio, 19.620 unidades são de imóveis de luxo. O crescimento foi de 145,3% de janeiro a maio de 2022.

Ainda segundo o levantamento da Abrainc, 97% empresários do ramo pretendem construir e lançar novos projetos nos próximos 12 meses e 92% pretendem comprar novos terrenos para investir. A diretora da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado (Ademi), e diretora de incorporação da CG Engenharia, Flávia Gimenes confirma a tendência e explica que cada vez mais o público preza pelo conforto, localização e segurança. “O que temos percebido é que o cliente está cada vez mais preocupado com o potencial do imóvel, não só um lugar para morar e sim um investimento para a vida a longo prazo. Muitos enxergam a compra como um ativo imobiliário, que tem expectativa de valorização futura. As pessoas entenderam o quanto há potencial nesse tipo de aquisição”, explica.

Ela ainda lembra que os imóveis de alto padrão ficaram de mais fácil aquisição pela facilidade de financiamento e parcelamento. “Há opções em inúmeros bancos, com diversas modalidades, indexados com TR ou IPCA”, conta.

Um exemplo dessa confiança no mercado é o número de lançamentos de novos imóveis de luxo no Estado, que não para de crescer. Um exemplo disso é o AM100 – Edifício Alice Madeira, em construção pela CG Engenharia em Vitória, na quadra do mar. O projeto já está em fase de construção com unidades de 67m² a 171m², com 2 ou 3 quartos com suíte.

