Varíola dos macacos caminha para transmissão comunitária, diz secretário de Saúde do ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 64

Advertisement

Advertisement

A rapidez na expansão do vírus que causa a monkeypox, ou varíola dos macacos, caminha para uma transmissão comunitária sustentada. As informações foram dadas pelo presidente Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, à CNN.

Continua depois da publicidade

“A doença caminha para ter uma transmissão comunitária sustentada em todo o país e poderá, no futuro, se comportar também com fenômenos de surtos em alguns aglomerados populacionais, tanto familiares quanto de trabalho e escolares”, afirmou.

Ele salientou, ainda, que a testagem é fundamental para conter os surtos. ” O que temos de novo neste momento é que o Ministério da Saúde ampliou o critério de diagnóstico para que qualquer pessoa com uma ou mais lesões suspeitas características possa ser testado, independente do vínculo epidemiológico”, disse à publicação.

Para evitar casos da varíola dos macacos e prevenir a transmissão da doença especialmente na gravidez, o Ministério da Saúde publicou orientações para profissionais da saúde, gestantes, lactantes e puérperas que apresentem sintomas ou estejam positivos da doença. Veja:

Continua depois da publicidade

Em gestante assintomática pós-exposição ao vírus:

• Em caso de teste negativo – O monitoramento será suspenso;

• Em caso de teste positivo – Será indicado o isolamento domiciliar por 21 dias, sem visitas;

• A gestante também será instruída à automonitoração, acompanhando sua temperatura e o aparecimento/evolução das lesões cutâneas.

Para gestantes com sinais ou sintomas suspeitos de varíola dos macacos:

• Em caso de teste negativo – Será indicado o isolamento domiciliar por 21 dias, sem visitas e orientada a automonitoração. O teste deve ser feito novamente caso os sintomas persistam;

• Em caso de teste positivo – Levando em consideração maior risco, é indicada a hospitalização da gestante nos casos moderados, graves e críticos;

• Dentro do conhecimento disponível até o momento, os profissionais de saúde devem saber que: as gestantes devem ficar em isolamento domiciliar com acompanhamento pela equipe assistencial, em caso de doença com quadro clínico leve;

• As pacientes com casos de maior gravidade devem ser acompanhadas em regime de internação hospitalar;

• Não há ainda protocolo de tratamento específico com antivirais no ciclo gravídico-puerperal;

• O monitoramento da vitalidade fetal deve ser cuidadoso nas pacientes com a doença moderada, grave ou crítica, em vista da constatação de maior morbimortalidade do concepto nestes casos;

• A via e o momento do parto têm indicação obstétrica e a cesárea como rotina não está indicada nestes casos; o aleitamento deve ser analisado de acordo com o quadro clínico cada caso específico.

Tratamento na gravidez

Advertisement

Continua depois da publicidade

Apesar da doença transmitida pelo vírus monkeypox ser considerada uma doença autolimitada, que geralmente apresenta cura espontânea, em alguns casos, pode haver a necessidade de tratamento medicamentoso específico, sobretudo em pessoas imunossuprimidas.

Na maioria das vezes, só há indicação de uso de tratamento sintomático para febre e dor. Nos casos que apresentem lesões mais significativas, algumas medicações podem ser consideradas após avaliação médica.

Em geral, as gestantes apresentam quadros leves e autolimitados da doença; nestas não há indicação de antecipar o parto.

As recomendações do Ministério da Saúde para gestantes, puérperas e lactantes são:

• Afastem-se de pessoas que apresentem sintomas suspeitos como febre e lesões de pele-mucosa (erupção cutânea, que habitualmente afeta o rosto e as extremidades, e evolui de máculas para pápulas, vesículas, pústulas e posteriormente crostas);

• Usem preservativo em todos os tipos de relações sexuais (oral, vaginal, anal) uma vez que a transmissão pelo contato íntimo tem sido a mais frequente;

• Estejam alertas para observar se sua parceria sexual apresenta alguma lesão na área genital e, se presente, não tenham contato;

• Mantenham uso de máscaras, principalmente em ambientes com indivíduos potencialmente contaminados com o vírus;

• Procurem assistência médica, caso apresentem algum sintoma suspeito, para que se estabeleça diagnóstico clínico e, eventualmente, laboratorial.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].