Unidade de Saúde da Mulher inicia atendimentos em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro iniciou, nesta segunda-feira (1), os atendimentos na Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” (Casa Rosa).

Situado à rua Costa Pereira (próximo ao Banco do Brasil), o primeiro equipamento público de saúde do município dedicado exclusivamente aos cuidados com a mulher concentra uma grande variedade de serviços – confira a lista abaixo.

Para marcar a abertura do espaço ao público feminino, a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro (Semus) apresentou o local às mulheres presentes na manhã desta segunda-feira (1) e realizou palestras com os temas “Como as emoções influenciam e nossa autoestima” e “Sexualidade bioemocional”. Também foram ofertados serviços de beleza, como design de sobrancelhas e maquiagem.

“Achei um espaço muito acolhedor, bonito e me senti muito bem recebida ao ser convidada para conhecer essa unidade de saúde que vai ajudar tanto as mulheres de Cachoeiro. A Prefeitura está de parabéns, é um local de fácil acesso e muito bem equipado”, afirmou a pedagoga Ângela Silva, que foi conhecer a Casa Rosa.

“A partir de hoje, as mulheres do município já podem contar com os serviços da Casa Rosa, que terá toda sua estrutura voltada a elas. É um grande avanço para a rede municipal de saúde, que tem sido renovada, com a reforma, ampliação e construção de unidades de saúde”, ressalta o secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

“A Casa Rosa era um sonho que hoje, com o início dos atendimentos, se tornou realidade. A mulher cachoeirense, agora, terá um espaço só para ela, com uma grande quantidade de serviços em saúde e acolhimento. Hoje, é um dia para ser comemorado”, destaca o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Atendimento na Casa Rosa

Com horário de funcionamento das 7h às 16h, a Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” atenderá às pacientes encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e interior do município – a lista com endereço de todas pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br/saude-semus.

Principais serviços que serão oferecidos na Casa Rosa

– Ginecologia;

– Psicologia;

– Nutrição;

– Odontologia;

– Consultas de pré-natal de alto risco;

– Orientações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs);

– Programa de planejamento familiar com inserção de DIU;

– Orientações sobre métodos contraceptivos com solicitação de laqueadura das trompas;

– Realização de testes rápidos (sífilis, HIV e hepatites B e C);

– Ultrassonografias (obstétrica, obstétrica com doppler, morfológica, mama e transvaginal)

– Colposcopia;

– Sala de vacinação;

– Apoio e acompanhamento em episódios de violência.

