Toni Lemos lança candidatura a deputado federal pelo PV

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

O Partido Verde (PV) escolheu o cantor Luiz Antonio Lemos Barbosa, o Toni Lemos, como seu principal nome na composição da chapa de deputado federal durante a federação partidária com o PT. Em 2020, Toni chegou a anunciar uma pré-candidatura a prefeito de Alegre pelo PP, mas na convenção fez um acordo para retirar seu nome e apoiar outro candidato da legenda.

Continua depois da publicidade

Toni Lemos, 69 anos, disse que vai investir durante a campanha em todo o Estado, utilizando as lembranças de seus tempos de artista famoso como o “Elvis Presley brasileiro”, com três aparições no Fantástico, dentre todos os programas de entretenimento na televisão brasileira. Entretanto, salientou que dará uma atenção especial ao Sul do Estado e à região do Caparaó, onde nasceu. Ele é natural de Ibitirama, quando era distrito de Alegre.

Filho do ex-prefeito Antonio Lemos – dois mandatos nos anos 60 e 70-80 -, e irmão do ex-deputado e ex-prefeito Paulo Lemos Barbosa, o cantor Toni Lemos disse que, embora essas associações sejam inevitáveis, vai oferecer ao eleitor capixaba sua própria experiência de vida e uma opção de renovar na política.

“Nunca fui candidato a nada, mas já há algum tempo venho tendo esse desejo de contribuir com o meu Estado, onde escolhi viver desde que tive um grave problema de saúde que me faz hoje ser um milagre. O Partido Verde me acolheu e ofereceu a legenda, o que me encheu de orgulho, porque faz tempo que Alegre não tem representação política e esta é nossa oportunidade. Assim como Alegre, a região do Caparaó e o próprio Sul do Estado estão enfraquecidos politicamente, o que impacta no desenvolvimento”, disse Toni.

Continua depois da publicidade

Toni Lemos hoje é evangélico, participando da Igreja Batista, mas com um trânsito livre também na Assembleia de Deus, onde é amigo de vários pastores. Gravou disco de música gospel como gratidão por ter se curado de um grave câncer na garganta. “Os médicos diziam que, se eu escapasse com vida, nunca mais cantaria, mas Deus restaurou não apenas minha vida, mas também minha voz”, observou.

No âmbito político, Toni Lemos disse que levará aos eleitores capixabas uma proposta de atuação ética e voltada, especialmente, para o desenvolvimento sustentável, o turismo e a cultura. “Não é admissível que tenhamos tanta dificuldade com o saneamento básico, contrariando nossa vocação para o turismo. Quero ser essa pessoa que vai lutar para melhorar as condições de nossas cidades e aproveitar meu conhecimento para divulgar o potencial de nosso Estado. Quem vem aqui e conhece nossas belezas fica impressionado com a falta de divulgação”, acentuou.

Durante a campanha, Toni Lemos disse que trará o apoio de vários artistas nacionais, que já se dispuseram a se manifestar publicamente pedindo voto para ele. “Eu poderia ficar quietinho no meu canto, mas acho que, depois de tanta experiência, seria egoísmo não colocar isso à disposição de meu Estado”, disse Toni Lemos.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].