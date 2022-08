Tem frente fria chegando: temperaturas voltam a cair no ES e há previsão de chuva; confira

Por Redação - Redação 226

O último fim de semana de agosto, promete ser de sol e temperaturas em torno dos 30°C, em praticamente todo o Espírito Santo. Entretanto, uma nova frente fria chega ao Estado na próxima segunda-feira (29), o que pode trazer chuva para várias regiões.

Segundo o Climatempo, a mudança de tempo em toda a Região Sudeste do país indica bastante chuva, ventos intensos e queda acentuada de temperatura.

A previsão é de que as temperaturas fiquem baixas entre segunda (29) e quinta-feira (1°). Já na sexta-feira (2), o tempo deve mudar e as máximas voltam a subir. Já no sábado e no domingo (3 e 4), volta a fazer calor em praticamente todo o Estado.

