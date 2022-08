Stone Fair volta a Cachoeiro na próxima semana e promete movimentar a economia

Por Redação - Redação 18

Entre os dias 23 e 26 de agosto, Cachoeiro de Itapemirim voltará a receber a Cachoeiro Stone Fair, evento mais tradicional do segmento de rochas ornamentais da América Latina.

Após um intervalo de três anos, em virtude das restrições sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19, a feira fará com que as atenções dos mercados nacional e internacional se voltem ao Parque de Exposição do município, mais uma vez, palco desse grande encontro de representantes do setor da economia brasileira que, em 2021, bateu recorde histórico nas exportações, com faturamento de US$ 1,3 bilhão.

Cerca de 180 expositores estarão espalhados em uma área de, aproximadamente, 20 mil m², para apresentar seus portfólios de produtos, inovações e tendências, além da expectativa de fechar excelentes negócios.

Em sua última edição, no ano de 2019, a Cachoeiro Stone Fair reuniu 17 mil visitantes de mais de 600 cidades brasileiras e 18 países. A expectativa, de acordo com a organização, é repetir esse sucesso.

Além disso, o evento também beneficia outros segmentos da economia regional e injeta um grande volume de recursos na rede turística do município (hotéis, restaurantes, transporte, entre outros).

“Sem dúvidas, é um dos eventos mais importantes para nosso município, que é destaque internacional pela qualidade de suas rochas ornamentais. Além de aquecer esse importante setor, a Cachoeiro Stone Fair também mobiliza diversos segmentos do turismo de negócios, gerando renda e oportunidades aos empreendedores locais e beneficiando toda uma cadeia de prestação de serviços. Temos informação de que todas as vagas na rede hoteleira local já estão reservadas em função do evento”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Alexandro da Vitória.

O prefeito Victor Coelho destaca a visibilidade que o evento dá ao potencial produtivo do município e sua importância na recuperação econômica local.

“O setor de rochas ornamentais é motivo de grande orgulho para Cachoeiro, reconhecida por seu robusto parque industrial desse segmento. Não à toa, temos o título de Capital do Mármore. Temos as melhores expectativas para a realização da edição 2022 da Cachoeiro Stone Fair que, há mais de 30 anos, destaca, internacionalmente, a qualidade dos nossos produtos e serviços, que são exportados para diversas partes do mundo”, ressaltou.

Prefeitura realiza melhorias no local do evento

Para receber a edição 2022 da Cachoeiro Stone Fair, a Secretaria Municipal de Agricultura pavimentou uma área de 20 mil metros quadrados do Parque de Exposição com Revsol, material derivado da produção de aço que é doado ao município e tem sido aplicado em estradas vicinais do município. Outros 10 mil metros quadrados que compreendem a área de estacionamento estão sendo preparados com limpeza e nivelamento para também receber o revestimento.

As melhorias objetivam garantir a infraestrutura para a realização da feira, uma vez que o Parque está em obras para a construção de um novo pavilhão e centro de eventos.

Mais informações você confere no site do evento.

