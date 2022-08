Será que vai 'invernar'? Fim de semana terá frente fria no Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 49

Será que o inverno vai dar novamente as caras no Espírito Santo? A expectativa é que sim. Ao menos há a previsão de que, no próximo sábado (6) a passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba traga chuva fraca ao longo do dia na metade Sul do Estado. A temperatura também promete baixar um pouco. As informações são do Incaper.

No Sul do Estado, a mínima pode chegar aos 11°C nas regiões mais altas. As tardes, no entanto, prometem ter calor, com termômetros marcando 30°C. Na Região Serrana o friozinho chega com mais força, apontando 9°C de mínima e 29°C de máxima.

Mas engana-se quem pensa que o friozinho vai ser persistente. No domingo, com o afastamento da frente fria pelo oceano, o sol volta a predominar. Previsão de chuva passageira entre a madrugada e manhã apenas no litoral norte capixaba. Não chove nas demais áreas do Estado. O vento sopra com moderada intensidade no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

