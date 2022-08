Seminário de Licitações é oportunidade para prefeituras desenvolverem melhor a publicidade. Saiba como participar

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

O Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES) realiza na próxima quarta-feira (31), no auditório da Findes, em Vitória, o Seminário de Licitações Públicas de Publicidade do ES.

Continua depois da publicidade

O seminário vai contar com quatro palestrantes: Dr. Paulo Gomes de Oliveira Filho (especialista em publicidade governamental); Alexandre Pedroni Lobo (presidente do Sinapro-ES); Luiz Roberto Campos da Cunha (presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade); e André Lacerda (presidente do Sinapro-MG).

O evento é gratuito e presencial. Para se inscrever, basta acessar o site www.sinapro-es.org.br e fazer a inscrição. É a oportunidade para quem tem agência de publicidade e deseja prestar serviço para o Poder Público, bem como para administradores de prefeituras ou câmaras municipais capixabas entenderem melhor como é o processo licitatório para contratação de agência e desenvolverem cada vez melhor a publicidade em suas repartições.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].